Жителей Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей»

Так, для участия в Конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений: (родители, бабушки, дедушки, дети). Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми любого возраста.

Подчеркнем, что от одной семьи/участника принимается не более одной работы, хронометражем от 1 до 3 минут (допустима погрешность в 15 секунд). Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В каждой номинации Жюри определит по 3 (три) семьи-победителя, которые будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Победители будут награждены дипломами, книжными подарками, а также для них будет организована поездка и культурная программа в Москве. Церемония награждения состоится в Москве в декабре 2024 года.