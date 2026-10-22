Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Безграничные возможности»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Его цель — показать реальные истории успеха и достижения людей с инвалидностью, а также поддержать тех, кто реализует проекты по доступной среде.

Конкурс проводится Советом при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты России. В Подмосковье координатором регионального этапа является Министерство социального развития Московской области.

Подать заявку можно до 30 ноября 2026 года на сайте проекта. Прием заявок ведется по номинациям в рамках двух треков — «Люди без границ» и «Норма жизни». Первый трек посвящен личным историям, второй — инициативам по созданию среды равных возможностей.

По итогам отбора определят 39 финалистов, которые встретятся в Москве 21–22 апреля 2027 года на финале и церемонии награждения.