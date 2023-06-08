Жителей Подмосковья призвали не опасаться нашествия комаров до конца июня

До конца июня в Московском регионе не ожидается нашествия комаров. Об этом в своих соцсетях сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, размножению насекомых пока не способствуют погодные условия. В частности, май был прохладным и с дефицитом осадков. Кроме того, добавила синоптик, до 20 июня погода в Московской области будет некомфортной для комаров — дождей практически не ожидается.

«А поскольку им (комарам. — прим. ред.) требуется еще 7-15 дней с момента откладки яиц самками до того, как вылупится следующее поколение, то до конца июня можем спать спокойно», — написала синоптик.

По словам Поздняковой, если гулять в ветренную погоду, то можно уменьшить количество укусов комаров. Эти насекомые опасаются скорости ветра выше десяти километров в час. Также им не нравятся запахи лимона в сочетании с эвкалиптовым маслом, гвоздики, ванили или лаванды.

Ранее энтомолог Галина Маслова рассказала, как защититься от комаров, не используя химические средства.