Жителей России могут начать ежедневно штрафовать за езду без автостраховки

Для отечественных автовладельцев могут ввести ежедневные штрафы за езду без страховки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что регистрация нарушений станет вестись по госномеру посредством камер дорожного наблюдения. Данная инициатива совместно готовится МВД России, Центробанком РФ и Российским союзом автостраховщиков, а рассмотреть ее могут в начале августа после завершения каникул.

Отмечается, что целью этого проекта является повышение защищенности автовладельцев от финансовых потерь при дорожных авариях, повлекших значительные материальные последствия.

Добавляется, что штрафы за езду без ОСАГО будут применяться не чаще раза в день, а ограничений на число дней нет. Следовательно, за месяц сумма штрафов может составить примерно 25 тыс. рублей.

Напомним, что также сегодня верхней палатой парламента был исключен полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля.