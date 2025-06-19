Жителей в Дубне научили помощи новорожденным

Участники клуба изготавливают специализированные изделия для недоношенных детей, рожденных преждевременно, оказывая им поддержку и способствуя спасению их жизней. Среди создаваемых изделий - специальные носочки, шапочки анатомической формы и игрушки.

По словам волонтеров, изготовление таких вещей требует определенных навыков.

«Но, когда передаешь вещички в перинатальный центр, видишь, как твоя шапочка на мылыше, это непередаваемые эмоции», — говорят они.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Мероприятие состоялось в парке «Набережная имени Д.И. Менделеева».

«Мы первый раз вышли в город с мастер-классом. Стоило нам сесть вязать, дождь прекратился — это хороший знак», — поделилась впечатлениями после встречи руководитель клуба Мария Гарцева

В рамках мастер-класса продемонстрировали технику вязания пледов спицами и игрушек-комфортеров крючком. Игрушки-комфортеры предназначены для обеспечения малышам ощущения безопасности и комфорта, особенно во время сна.

После завершения мастер-класса еще около десятка человек выразили желание присоединиться к клубу «28 петель Дубна».

Изделия, созданные клубом «28 петель Дубна», передаются в перинатальные центры по всей стране для помощи детям с весом от 500 до 2000 грамм. Клуб начал свою деятельность в Дубне в 2023 году и за это время его участники оказали поддержку сотням младенцев.