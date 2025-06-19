Жителей в Дубне научили помощи новорожденным
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
В Дубне впервые состоялся открытый мастер-класс клуба «28 петель», специализирующегося на помощи новорожденным.
Участники клуба изготавливают специализированные изделия для недоношенных детей, рожденных преждевременно, оказывая им поддержку и способствуя спасению их жизней. Среди создаваемых изделий - специальные носочки, шапочки анатомической формы и игрушки.
По словам волонтеров, изготовление таких вещей требует определенных навыков.
«Но, когда передаешь вещички в перинатальный центр, видишь, как твоя шапочка на мылыше, это непередаваемые эмоции», — говорят они.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Мероприятие состоялось в парке «Набережная имени Д.И. Менделеева».
«Мы первый раз вышли в город с мастер-классом. Стоило нам сесть вязать, дождь прекратился — это хороший знак», — поделилась впечатлениями после встречи руководитель клуба Мария Гарцева
В рамках мастер-класса продемонстрировали технику вязания пледов спицами и игрушек-комфортеров крючком. Игрушки-комфортеры предназначены для обеспечения малышам ощущения безопасности и комфорта, особенно во время сна.
После завершения мастер-класса еще около десятка человек выразили желание присоединиться к клубу «28 петель Дубна».
Изделия, созданные клубом «28 петель Дубна», передаются в перинатальные центры по всей стране для помощи детям с весом от 500 до 2000 грамм. Клуб начал свою деятельность в Дубне в 2023 году и за это время его участники оказали поддержку сотням младенцев.