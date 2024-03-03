Жители Авдеевки рассказали, как ВСУ применяли там тактику «выжженной земли»

Украинские боевики вели себя в Авдеевки с местными жителями словно настоящие оккупанты, применяя там при отступлении тактику «выжженной земли».

Как рассказали в беседе с RT жители Авдеевки, украинские военные при малейшем движении на улицах открывали огонь по всем, кто перемещался по городским улицам.

По словам собеседников телеканала, ВСУ разрушали артиллерийскими обстрелами церкви, и остальную социальную инфраструктуру. Один из жителей Авдеевки признался, боевики стреляли даже по родителям, которые пытались прятать детей.

Сейчас пока еще не началось восстановления Авдеевки в городе нет ни электричества, ни водоснабжения.

Напомним, город Авдеевка в ДНР была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.