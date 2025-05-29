Жители Балашихи подали порядка 370 заявок на участие в «Социальной газификации» в 2025 году

В Балашихе продолжает реализацию программа «Социальной газификации». На участие в ней в 2025 году жители частных домов округа подали 367 заявок.

Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и подразумевает бесплатное проведение газовой трубы к границам участка, далее работы на территории участка, а также покупку комплекта необходимого для газа оборудования оплачивает владелец дома.

Проводят газ специалисты компании «Мособлгаз» – на сегодняшний на выполнение услуги жителям Балашихи с ними заключено 345 договоров.

«Программа президента по социальной газификации имеет огромное значение для нашего города. В Балашихе большое количество частных домов, соцгазификация позволяет газифицировать большее количество населенных пунктов. Эта программа успешно реализуется у нас уже не первый год, и мы видим положительные результаты — увеличение числа подключенных домов к газоснабжению и улучшение условий жизни наших жителей»,- отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Задать вопрос о реализации программы «Социальная газификация» Балашихе можно в телеграм-чате. Подать заявку на услугу можно на сайте «Мособлгаза» или обратившись в ближайший офис обслуживания клиентов компании. Адреса и график работы офисов обслуживания клиентов можно найти в разделе «Контакты».