Жители Белгорода ночью несут цветы к ТЦ в память о погибших от атаки ВСУ

Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. По последней информации, из-за ракетной атаки ВСУ по Белгороду погибли семь человек. 18 мирных жителей, среди которых четверо детей, получили ранения.

Как сообщает РИА Новости, белгородцами на месте обстрела у торгового центра в центре города уже создан стихийный мемориал. Так местные жители хотят почтить память погибших в результате вражеского обстрела.

Отмечается, что простые люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ и зажигают свечи.

Ранее сообщалось, что в результате разлета осколков в Белгороде была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с годовалой девочкой.