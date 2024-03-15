Жители бурятского села прискакали на голосование на лошадях

Жители села Улентуй Закаменского района республики Бурятия решили соригинальничать на выборах президента России, приехав на избирательный участок на лошадях, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях созданный центром общественного наблюдения за выборными процессами местной общественной палаты медиацентр.

Отмечается, что лишь на конной поездке избиратели не остановились и оделись в национальные бурятские костюмы. Сам участок для голосования находится в сельской школе.

«В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК №215 приехали на лошадях и в национальных костюмах», — говорится в сообщении медиацентра.

В качестве подтверждения опубликован соответствующий видеоролик.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).