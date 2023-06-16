Жители Челябинской области отправили баню в зону спецоперации

В Челябинской области городе Миасс неравнодушные граждане построили баню для российских военнослужащих. Свое творение они уже отправили артиллеристам на передовую, сообщает kursdela.biz .

Граждане отмечают, что в постройку была вложена забота и душа тех, кто переживает за бойцов. Кроме того, баня была освящена местным батюшкой. В постройку жители Челябинской области положили продукты питания, банные принадлежности и другие вещи, которые пригодятся военнослужащим на фронте.