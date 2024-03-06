Жители Дубны помогли расчистить от снежных завалов приют для животных

Приют для животных «Верный друг» мощно завалило снегом зимой, но благодаря активистам и неравнодушным местным жителям удалось быстрее убраться на территории.

Горожане отозвались на крик о помощи из приюта для бездомных животных. Дубнинцы и активисты очищали территорию от снега, скопившегося за зиму на дорожках и крышах вольеров.

«Мы вместе дружно справились с нехваткой технического ресурса, на ходу придумав, как быть, нашли инструмент, разработали и осуществили план уборки снега», — отмечается в официальном сообществе приюта «Верный друг».

Активисты приюта выразили большую благодарность за помощь в расчистке снега и уборки территории приюта. Особенно отметили участие веселых учеников 8«А» школы №2 и их учителей – Евгении Александровны и Жанны Николаевны.