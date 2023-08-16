Жители Электростали смогут проверить свое здоровье в парке

Этим летом жители городского округа Электросталь могут проверить свое здоровье в парке «Авангард» в рамках акции «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.

«19 августа вы сможете пройти диспансеризацию в парке «Авангард» с 12:00 до 16:00. Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Светлана Стригункова отмечала, что данная акция позволяет гражданам провести медицинское обследование на свежем воздухе, а не в поликлинике. Пациентам проведут антропометрию, измерят артериальное и внутриглазное давление, возьмут общий анализ крови и не только.