Жители Красногорска помогли отремонтировать подъезды, запланированные в этом году

Они выбрали цвет стен, форму светильников и многое другое. При этом ремонтные работы в подъездах удалось завершить задолго до конца текущего года.

Значительные изменения во многих подъездах Красногорска произошли при поддержке губернаторской программы «Мой подъезд». Жители активно участвовали в решении различных вопросов, касающихся их внешнего вида. Все пожелания и предпочтения были выслушаны и приняты к сведению.

Совместными усилиями удалось определиться с предельной стоимостью работ при составлении сметы, как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Благодаря этому удалось создать подъезды, которые в точности соответствуют задуманной концепции жителей.

В рамках проекта были выполнены штукатурно-малярные работы, ремонт входной группы и установка пластиковых окон и дверей. Специалисты заменили светильники, а также привели в порядок почтовые ящики и электрические провода в подъездах.

Всего за 2024 год управляющие компании Красногорска собирались отремонтировать 48 подъездов. Ремонт удалось завершить в соответствии с планом благодаря поддержке, которая оказывалась на региональном и муниципальном уровнях.