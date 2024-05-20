Жители Мытищ высадили 4000 памятных елей в деревне Еремино

Более ста человек поучаствовали в важной акции «Лес будущего», входящей в международный проект «Сад памяти». Все собрались в деревне Еремино для высадки саженцев в память о героях ВОВ.

Жители Мытищ, включая волонтеров, сотрудников предприятий и других активных граждан объединили усилия на участке в 1,5 гектара. Как уточнила глава городского округа Юлия Купецкая, общими усилиями удалось высадить тысячи саженцев, которые стали данью уважения участникам Великой Отечественной войны в память об их героизме.

Кроме того, санитарная акция поможет в восстановлении леса, одной из самых главных ценностей страны. Каждый, кто поучаствовал в доброй акции, внес свой вклад в озеленение любимого округа. За это глава муниципалитета выразила благодарность жителям.

Отметим, что за памятными саженцами в Еремино организуют должный уход. В течение трех лет за будущими елями будут следить сотрудники Дмитровского филиала Мособллеса.