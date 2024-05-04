Жители одного из СНТ в Чехове передали медикаменты маме раненого участника СВО

«С сыном сейчас все в порядке, но лекарства ребятам необходимы. Большая благодарность жителям СНТ. Военнослужащим нужна наша помощь, без нас они не справятся. Мы им нужны. Это все для скорейшей победы», — делится Алла Андреевна.