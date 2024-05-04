Жители одного из СНТ в Чехове передали медикаменты маме раненого участника СВО
Фото: [Елена Лабзина]
Родители раненого участника СВО в ближайшее время отправятся к сыну и его товарищам, и передадут гуманитарную помощь от жителей городского округа Чехов.
«Собрали помощь всем товариществом для наших бойцов в зону СВО для поддержания здоровья. Пусть они чувствуют, что мы с ними. Ждем наших ребят домой здоровыми и с победой», — говорит председатель СНТ «Никажель» Сергей Якоб.
Мама 18-летнего военнослужащего Алла Крыжевых рассказывает, что ее сын Александр ушел служить добровольцем в зону СВО в декабре прошлого года, подписав контракт с Министерством обороны. Буквально на днях Саша получил контузию, выполняя боевое задание. Среди его товарищей есть раненые и погибшие.
«С сыном сейчас все в порядке, но лекарства ребятам необходимы. Большая благодарность жителям СНТ. Военнослужащим нужна наша помощь, без нас они не справятся. Мы им нужны. Это все для скорейшей победы», — делится Алла Андреевна.