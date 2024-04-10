Жители округа Мытищи отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО и начали сбор следующей

Каждый горожанин помогает в силу своих возможностей.

Неравнодушные жители округа плетут маскировочные сети. Они не просто тратят на это время, но и вкладывают свою душу. Горожане также освоили мастерство изготовления окопных свечей. Некоторые пишут военным СВО письма с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой. Коллективная помощь приближает день завершения СВО.

Очередная партия гуманитарной помощи уже доставлена в зону спецоперации. Адресаты получили много необходимых для них вещей, в числе которых фельдшерские рюкзаки, аптечки, сложное техническое оборудование.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая обратилась к горожанам со словами благодарности.

«От всего сердца благодарю всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи и ее отправке – местное отделение партии «Единая Россия», мытищинское городское казачье общество, волонтерские и общественные организации, предприятия и неравнодушных жителей. Для наших бойцов очень важно чувствовать поддержку, знать, что дома их любят и ждут. А главное — в них верят», — отметила Юлия Купецкая.

Не успели из округа вывести очередную партию гуманитарной помощи, как уже объявили о новом сборе. Юлия Купецкая призвала жителей округа не оставаться равнодушными и активно участвовать.

Мероприятие состоятся 12 апреля. Адреса сбора и перечень необходимых товаров размещен по ссылке: https://t.me/juliakupetskaya/21490. При желании можно оказать материальную поддержку. Подробная информация о том, как это сделать, указана в группе благотворительного фонда «От Сердца к Сердцу»: https://t.me/juliakupetskaya/11456.