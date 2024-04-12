Жители Подмосковья 3,5 тысячи раз узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122

Жители Подмосковья уже три с половиной тысячи раз узнали о самочувствии своего родственника в больнице по номеру 122. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По номеру можно узнать о самочувствии пациента, находящегося в стационаре. Для этого нужно будет оставить заявку по телефону. После этого сотрудник медучреждения сам свяжется с заявителем и ответит на все вопросы.

Справиться можно о состоянии совершеннолетнего пациента, который при госпитализации указал контактные данные кого-то из родственников. Если оформить заявку до одиннадцати часов утра, то информацию предоставят до восьми часов вечера того же дня. Если позже, то на следующий день.

Сейчас проект реализуется в сорока девяти больницах, а также в МОНИКИ, онкодиспансере области, подмосковном госпитале ветеранов войн и МОНИИАГ.