Жители Подмосковья могут обменять скопившиеся дома монеты на банкноты

Жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты и зачислить эти деньги себе на счет без комиссии в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Участие в акции, которая стартует в конце мая и продлится две недели, примут свыше ста двадцати филиалов российских банков в регионе.

Как рассказал первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш, безналичные расчеты становятся все популярнее, тем не менее в обращении остается огромное количество монет. По предварительным подсчетам, на одного жителя России приходится около 1,5 килограмма таких денег.

В прошлом году жители Подмосковья в рамках «Монетной недели» вернули в оборот свыше миллиона монет на общую сумму почти пять миллионов рублей.