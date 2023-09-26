Жители Подмосковья могут онлайн поставить питомца на учет и записать его к ветеринару

В Мингосуправления, ИТ и связи Подмосковья напомнили о цифровых сервисах, которые будут полезны жителям с домашними питомцами. Это постановка животного на учет и запись к ветеринару.

«Это займет пару минут, а доступ к онлайн-форме открыт с любого устройства», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.

В ведомстве напомнили, что с начала этого месяца жители Подмосковья обязаны зарегистрировать собак в возрасте от трех месяцев. Кошек и других питомцев можно поставить на учет по желанию. Для регистрации нужно открыть на областном сайте госуслуг раздел «Документы для отдельных случаев» и оформить заявку, указав данные о животном.

При оформлении заявки можно записаться в ветеринарную клинику. На сайте можно будет выбрать ближайшее к дому учреждение, врача и время приема.