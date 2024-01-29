Жители Подмосковья могут подать заявление для голосования на выборах президента по месту нахождения

С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут направить заявление для голосования на выборах президента России по месту нахождения, сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«Каждый житель нашей страны сможет проголосовать на удобном для себя избирательном участке на выборах Президента России вне зависимости от места регистрации благодаря механизму «Мобильный избиратель», — говорится в сообщении.

Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сделать это можно в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ или через портал «Госуслуги». В марте также появится возможность подать заявление в участковой избирательной комиссии. Ознакомиться с перечнем избирательных комиссий региона их адресами и номерами телефонов можно здесь.