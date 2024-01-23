Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсах на тему ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» проводит два новых конкурса, посвященных теме соблюдения правил дорожного движения.

Так, VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги» приурочен ко Дню защитника Отечества и направлен на профилактику ДТП с участием детей. Конкурс проводится с 22 января по 26 февраля.

VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С супер-мамой мы уже изучаем ПДД» посвящен Международному женскому дню. Конкурс проводится с 26 февраля по 26 марта.

Подробная информация об условиях участия в конкурсах представлена на официальном сайте благотворительного фонда.