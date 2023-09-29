Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Креативные индустрии: журналистский взгляд»

К участию в конкурсе принимаются публицистические работы авторов, опубликованные в период с 1 января по 1 ноября 2023 года в онлайн или печатных СМИ, находящихся в официальном реестре зарегистрированных СМИ РФ.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября заполнить эту форму. Заявки принимаются как от журналистов, работающих в штате, так и от внештатных корреспондентов и фрилансеров.

Имена авторов лучших материалов будут опубликованы на информационных ресурсах Федерации креативных индустрий и войдут в список лучших журналистов в сфере креативных индустрий 2023 года. Помимо публикации итогового списка авторов, жюри конкурса определит трех авторов, которые получат финансовое вознаграждение.