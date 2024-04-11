Жители Подмосковья могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Строймастер»

Ассоциация «Национальное объединение строителей» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ с 2010 года ежегодно проводит Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер».

Ключевая задача конкурса – повысить престиж строительных профессий, показать молодым специалистам строительной отрасли варианты карьерных маршрутов после их успешного участия в мероприятии.

В прошлом году конкурс провели в 44 регионах страны, а его участниками стали свыше тысячи человек, из которых более 200 представляли образовательные организации.

В 2024 году конкурс запланирован в более чем 50 регионах России. По традиции состязания пройдут по четырем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

Региональные этапы будут проходить в субъектах РФ до 31 мая. В период с 3 по 20 июня будут определены их победители, которые встретятся в финале конкурса в столице. Он пройдет в преддверии Дня строителя с 5 по 9 августа.

Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте НОСТРОЙ.