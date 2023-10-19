Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Дай лапку!» от МосОблЕИРЦ

Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Дай лапку!» от Единого расчетного центра региона. В его рамках предлагается сфотографировать или снять на видео своего питомца и отправить снимок или ролик на страницу акции.

Самые трогательные и смешные работы опубликуют на официальном портале областного ЕИРЦ, а также в соцсетях. Победители получат годовые сертификаты на телеветеринарию для своих питомцев.

«Собака-улыбака из Москвы, хорек-зевака из Видного, Жорик из Боброво и другие. Мы уже получили множество замечательных фото и видеоработ и будем рады новым хвостатым, усатым и пернатым претендентам на победу», - отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте расчетного центра.