Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Экодвор»

Конкурс продлится до 17 октября. В его рамках любой активный житель может провести в своем городе мероприятие по готовой инструкции, выиграть контейнеры для раздельного сбора отходов и поездку в Москву на церемонию награждения лауреатов Всероссийской экологической премии «Экопозитив». Подробная информация об условиях участия представлена здесь.

Организаторы подготовили пошаговую инструкцию и примеры активностей, которые можно проводить на мероприятии. Их можно найти на сайте акции мойэкопраздник.рф.

В 2022 году в конкурсе экодворов приняли участие 29 109 человек, которые сдали на переработку 101 тонну вторсырья. Волонтеры провели 244 праздника в 45 регионах России. В 2023 году конкурс экодворов – третья акция в рамках проекта «Школа городского экогероя», который реализует Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» при поддержке Фонда президентских грантов и компании GRASS.