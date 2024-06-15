Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе лидеров парковой отрасли «Хрустальное колесо»

Комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с федеральным проектом «Парки России» в рамках реализации межкомиссионного проекта «Год семьи в парках России» осуществляет поддержку XXII Международному смотр-конкурсу «Хрустальное колесо».

Цель конкурса — выявить лидеров парковой отрасли и распространить лучшие практики в сфере формирования комфортной городской среды, а также отдыха и семейных развлечений.

Конкурс предусматривает 22 номинации, включая 5 номинаций в категории «Открытые парки».

Конкурс является одной из старейших и наиболее авторитетных профессиональных состязательных площадок в индустрии развлечений, объединяющей городские парки, аквапарки, развлекательные центры, а также производителей аттракционов и игрового оборудования. Ежегодно в нем участвуют более 100 конкурсантов. Победителей определяет экспертнаяконкурсная комиссия по итогам голосования.

Объявление результатов и награждение победителей конкурса состоится в рамках XXXIII Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха в городе Сочи с 23 по 28 сентября 2024 года.