Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе лидеров парковой отрасли «Хрустальное колесо»
Фото: [Unsplash.com / Bea Berces]
Комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с федеральным проектом «Парки России» в рамках реализации межкомиссионного проекта «Год семьи в парках России» осуществляет поддержку XXII Международному смотр-конкурсу «Хрустальное колесо».
Цель конкурса — выявить лидеров парковой отрасли и распространить лучшие практики в сфере формирования комфортной городской среды, а также отдыха и семейных развлечений.
Конкурс предусматривает 22 номинации, включая 5 номинаций в категории «Открытые парки».
Конкурс является одной из старейших и наиболее авторитетных профессиональных состязательных площадок в индустрии развлечений, объединяющей городские парки, аквапарки, развлекательные центры, а также производителей аттракционов и игрового оборудования. Ежегодно в нем участвуют более 100 конкурсантов. Победителей определяет экспертнаяконкурсная комиссия по итогам голосования.
Объявление результатов и награждение победителей конкурса состоится в рамках XXXIII Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха в городе Сочи с 23 по 28 сентября 2024 года.