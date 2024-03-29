Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе Росмолодежь. Гранты

Федеральное агентство по делам молодежи с целью вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни, раскрытия потенциала и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи ежегодно проводит грантовые конкурсы.

С 1 по 30 апреля пройдет прием заявок на участие в конкурсе Росмолодежь. Гранты 1 сезон. В его рамках участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе может молодежь РФ в возрасте от 14 до 35 лет, представив заявки по одному из 18 направлений поддержки. Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Также 2 апреля с 10:00 до 20:00 мск в 55 павильоне ВДНХ на площадке выставки-форума «Россия» пройдет День социального проектирования, в том числе марафон, приуроченный к старту конкурса. Трансляция мероприятия будет вестись в соцсетях Росмолодежь. Гранты.