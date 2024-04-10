Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России — 2024». Организатором мероприятия выступает Фонд Андрея Первозванного при поддержке Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки».

Принять участие могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов. Для этого нужно заполнить заявку-анкету по этой ссылке. Работы на конкурс принимаются до 25 июля 2024 года. Все ссылки и материалы в файлообменниках должны быть доступны до 1 декабря 2024 года.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» работы (три в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года. Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (один и более) должны быть созданы и реализованы в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

В этом году была учреждена новая номинация — «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы в возрасте от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой, а также прикрепить ссылку как минимум на один авторский материал по указанной теме. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

В финал конкурса выйдут более 160 участников. Их пригласят в столицу на традиционную трехдневную конференцию, которая пройдет с 24 по 27 октября 2024 года. Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте фонда.