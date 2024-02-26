Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

Жители Подмосковья могут принять участие в федеральном конкурсе по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ», который организуют АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».

Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в РФ и оказание помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса.

В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 человек, которые получат грант в размере миллиона рублей для развития своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой поддержки победителям конкурса будут предоставлены возможность бесплатного участия в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП», поддержка со стороны АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», информационное продвижение проекта в СМИ и социальных сетях, помощь в получении государственных мер поддержки и поиске дополнительных инвестиций для развития проекта.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 28 лет включительно. Это могут молодые люди как без бизнеса, так и действующие предприниматели до 28 лет включительно, которые состоят в едином реестре субъектов МСП и ведут бизнес не более двух лет.

Конкурс пройдет на цифровой платформе МСП.РФ. Информация представлена на странице мероприятия. Подать заявку на участие можно на странице конкурса на цифровой платформе МСП.РФ после авторизации в личном кабинете. Прием заявок будет осуществляться до 10 марта.