Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе видеороликов и подкастов «Большое путешествие по стране»

Юные жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе видеороликов и подкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция».

Конкурс проводится с целью формирования у подростков и молодых граждан идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты. Принять в нем участие могут граждане РФ в возрасте от 10 до 18 лет. Подать заявку можно здесь до 5 октября.

Заявки принимаются по следующим номинациям: «Лучший подкаст о Семене Дежневе», «Лучший подкаст о Ерофее Хабарове», «Лучший подкаст о Витусе Беринге», «Лучший подкаст о Петре Бекетове», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сибири», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сахалина», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Камчатки», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Приморья».

Работы победителей будут размещены на сайте конкурса и в соцсетях проекта, а также отмечены дипломами и подарками.