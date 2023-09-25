Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Внуки Победы. Ленинград»

Жители Подмосковья могут принять участие в международном конкурсе «Внуки Победы. Ленинград». Подать заявку на участие можно до 31 октября на сайте проекта.

Принять участие могут граждане России и других стран мира в возрасте от 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, подать заявку в разделе «Мероприятия», а также выполнить конкурсное задание. Результаты будут объявлены 5 декабря.

Победители конкурса соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей.

Они примут участие в памятных мероприятиях, возложениях цветов, сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Также в рамках образовательной программы участники слета познакомятся с историей города в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.