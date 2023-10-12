Жители Подмосковья могут принять участие в масштабном флешмобе ко Дню отца

Жители Подмосковья могут принять участие в масштабном флешмобе «Мой папа – пример и опора!», который приурочен ко Дню отца. Праздник отмечается пятнадцатого октября.

Организатором флешмоба является Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника России Никаса Сафронова.

Все желающие могут нарисовать портрет отца, снять видеоролик с поздравлениями или просто выложить соответствующую фотографию в социальной сети «ВКонтакте». Сделать это нужно до пятнадцатого октября.

При публикации следует указать хештеги #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного. Также требуется присоединиться к группе фонда и подписаться на страницу БФ «Протек». Аккаунт соцсети нужно открыть.

По итогам флешмоба определят десять победителей, которым вручат подарки от организаторов. Первым пяти из них вручат сертификаты Ozon.

Узнать итоги розыгрыша призов можно будет восемнадцатого октября на страницах Фонда Андрея Первозванного и партнеров мероприятия.