Жители Подмосковья могут принять участие в программе «Классная страна»

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов реализует Всероссийскую программу по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах РФ «Классная страна».

Программа направлена на интеграцию путешествий в образовательный процесс. Мероприятия, реализуемые в рамках «Классной страны», способствуют решению задач и достижению показателей национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, нацпроектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Экспертный совет Всероссийской программы возглавляет зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Подробная информация о Всероссийской программе доступна на официальном сайте и в мессенджерах.

В рамках реализации программы в 2024 году планируется проведение открытого обучения для широкого круга лиц, прием региональных заявок, реализация образовательной программы для профильных специалистов (в заочном и очном форматах), разработка и защита образовательно-туристических продуктов.

В период с 28 июня по 8 июля 2024 года агентством проводится открытое обучение «Классной страны» для заинтересованных физических лиц с регистрацией всех слушателей на сайте. По результатам открытого обучения участники, успешно прошедшие тестирование, будут рекомендованы агентством региону для включения в региональную проектную команду.

В период с 8 по 21 июля 2024 года запланирован прием региональных заявок на участие в основном и заключительном этапах «Классной страны».

Вводный вебинар для представителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за участие региона в «Классной стране», состоится 10 июля 2024 года в 11:00 (по московскому времени). Регистрация участников на вводный вебинар «Классной страны» обязательна по ссылке.