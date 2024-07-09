Жители Подмосковья могут принять участие в смотре-конкурсе Build School Project

Жители Подмосковья могут принять участие в восьмом всероссийском смотре-конкурсе с международным участием Build School Project. Он проводится в рамках восьмой международной выставки Build School, которая пройдет 13-15 ноября в «Гостином дворе» в Москве.

Одной из основных частей мероприятия станет деловая программа. Для участия необходимо подать заявку.

Принимаются постройки и проекты по семи номинациям, выполненные за последние три года: «Лучший объект нового строительства», «Лучшее решение при реконструкции и модернизации», «Лучший объект для повторного применения», «Лучшее решение быстровозводимого дошкольного или школьного здания», «Лучшее решение интерьера», «Лучшее решение по созданию инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями и маломобильных групп», «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств для создания комфортной среды для детей». Для студентов предусмотрена специальная номинация «Лучший студенческий проект».

К участию приглашаются архитекторы, реставраторы, дизайнеры, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты, студенты вузов и колледжей.

Регистрация продлится до 13 сентября. Прием работ ведется до 1 октября. Победителей объявят 15 ноября.

Подробная информация об условиях участия и регистрация доступны на сайте проекта.