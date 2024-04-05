Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту «Молодые предприниматели села» . Его реализует Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в рамках программы подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов «Кадры для села».

Цель проекта — вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность на сельских территориях. Проект предусматривает реализацию обучающего онлайн-курса для начинающих предпринимателей, проведение конкурса с международным участием среди молодежных команд по бизнес-планированию, поддержку бизнес-инициатив молодежи на сельских территориях.

Категории участников – это студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях.

Конкурс реализуется в три этапа. Первый этап — региональный. Он продлится до 19 апреля. Второй этап — это заочный отбор финалистов. Он продлится с 22 апреля до 3 мая. Третий этап — финал, который проведут до конца мая.