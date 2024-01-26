Жители Подмосковья, нуждающиеся в слухопротезной помощи, могут бесплатно получить слуховой аппарат

Жители Подмосковья, которые по медицинским показателям нуждаются в слухопротезировании по медицинским показаниям, но не имеют группу инвалидности, могут получить бесплатный слуховой аппарат.

Для этого нужно подать соответствующее заявление в территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области. Сделать это можно онлайн на региональном сайте госуслуг или в МФЦ.

К заявлению нужно приложить справку от подмосковного медучреждения, которая подтверждает наличие медицинских показаний для оказания слухопротезной помощи.

В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления будет принято решение о включении или об отказе во включении жителя в Реестр граждан, нуждающихся в слухопротезной помощи.

Направление для оказания такого вида помощи будет выдано в территориальном подразделении Минсоцразвития региона в порядке очередности. Срок его действия составляет 30 календарных дней. Срок пользования слуховым аппаратом составляет четыре года для взрослых и два года для детей.