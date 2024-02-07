Жители Подмосковья предложили приравнять пособия по уходу за детьми-инвалидами к прожиточному минимуму

В Общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили новые инициативы от жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе РИШ.

Так, председатель Всероссийского общества инвалидов Красногорска Ирина Шишкова предложила приравнять размер пособий по уходу за детьми до полутора лет и детьми-инвалидами к прожиточному минимуму на ребенка — 13 290 рублей.

«Также сейчас, когда ребенку-инвалиду исполняется 18 лет, и он получает не первую, а 2+вторую группу, мама продолжает осуществлять уход, для семьи ничего не меняется, но выплата перестает поступать. Здесь мы тоже просим рассмотреть возможность сохранить ее для определенных групп инвалидов», - рассказала Шишкова.

Кроме того, поступила инициатива о пересмотре условий социальной льготной ипотеки для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей и детей-сирот.

«Уменьшение льготной ставки с двух до шести процентов было бы очень актуальным», - сказала Шишкова.

Общественная приемная работает с прошлого месяца. Она расположена на бульваре Строителей, 4к1 в Красногорске.