Жители Подмосковья предложили приравнять пособия по уходу за детьми-инвалидами к прожиточному минимуму
Фото: [Пресс-служба РИШ]
В Общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили новые инициативы от жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе РИШ.
Так, председатель Всероссийского общества инвалидов Красногорска Ирина Шишкова предложила приравнять размер пособий по уходу за детьми до полутора лет и детьми-инвалидами к прожиточному минимуму на ребенка — 13 290 рублей.
«Также сейчас, когда ребенку-инвалиду исполняется 18 лет, и он получает не первую, а 2+вторую группу, мама продолжает осуществлять уход, для семьи ничего не меняется, но выплата перестает поступать. Здесь мы тоже просим рассмотреть возможность сохранить ее для определенных групп инвалидов», - рассказала Шишкова.
Кроме того, поступила инициатива о пересмотре условий социальной льготной ипотеки для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей и детей-сирот.
«Уменьшение льготной ставки с двух до шести процентов было бы очень актуальным», - сказала Шишкова.
Общественная приемная работает с прошлого месяца. Она расположена на бульваре Строителей, 4к1 в Красногорске.