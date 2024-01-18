Жители Подмосковья смогут окунуться в купель на Крещение в Главном храме Вооруженных Сил России

«Торжественное освящение купели (Иордани) пройдет у Южных ворот храма после Богослужения в ночь с 18 на 19 января. <…> Возле купелей будут оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся смогут переодеться и согреться после погружения, выпить горячий чай», — говорится в сообщении.