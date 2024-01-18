Жители Подмосковья смогут окунуться в купель на Крещение в Главном храме Вооруженных Сил России
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Жители Московской области смогут окунуться на Крещение в купель в Главном храме Вооруженных Сил России в ночь на 19 января. Об этом сообщили в социальных сетях храма.
«Торжественное освящение купели (Иордани) пройдет у Южных ворот храма после Богослужения в ночь с 18 на 19 января. <…> Возле купелей будут оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся смогут переодеться и согреться после погружения, выпить горячий чай», — говорится в сообщении.
Окунуться в купель смогут все желающие. Помимо этого, граждане смогут набрать Крещенскую воду, завтра в храме пройдет Праздничная Божественная Литургия, которую возглавит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Каширский Феогност.