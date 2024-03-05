Жители Подмосковья теперь могут поддержать бездомных животных

С прошлого месяца клиенты банка ВТБ из Подмосковья могут использовать свои мультибонусы для поддержки бездомных животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Известно, что к числу партнеров программы лояльности «Мультибонус» от ВТБ присоединился Благотворительный фонд «Экология человека». Он обеспечивает поддержку более 120 бездомным животным, предоставляя им достойные условия жизни в приюте и помогая найти им новые дома. Пожертвованные средства также используются для строительства современного Центра благополучия животных «Лохматый Ангел», который станет решением проблемы бездомных животных в области.

Ожидается, что данный центр станет местной достопримечательностью и экологической точкой. Будут использоваться только современные экологические методы и технологии, включая вторичных материалов, сбор дождевой воды и использование солнечных батарей. Кроме того, в центре будет ветблок с необходимым оборудованием, приют для животных, а также класс для занятий с детьми и подростками.