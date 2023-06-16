Жители подмосковного Ногинска рассказали, какой фильм показали первым в кинотеатре «Рассвет» в 1964 году

Владелец здания кинотеатра «Рассвет», расположенного в центре Ногинска, Спартак Меликян спросил у местных жителей, какой фильм показали на экране кинотеатра первым в день его открытия, которое состоялось в 1964 году, сообщает интернет-издание «Богородские вести».

По словам читательницы издания Ольги Анатольевны, первые зрители увидели в тот день мультфильм «Заколдованный мальчик» (1955) — советскую экранизацию сказки Сельмы Лагерлеф про Нильса и диких гусей. Она отметила, что тот день стал для местных жителей настоящим праздником.

«Кинотеатр был очень доступен, и туда ходили даже охотнее чем в театр, особенно дети. Билеты на детские фильмы стоили всего 10 копеек» — рассказала она.

В планах у владельца показать данный мультфильм на первом сеансе обновленного кинотеатра, его планируют открыть после обновления в конце июля.

Напомним, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева собственник подготовил «Рассвет» к открытию. Теперь кинотеатр будет соответствовать всем современным требованиям.