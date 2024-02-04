Жители подмосковного села Узуново снова могут посещать общественную баню

Торжественное открытие общественной муниципальной бани после капитального ремонта состоялось в селе Узуново в Серебряных Прудах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Например, инвесторы могут получить земельный участок в Московской области для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Отмечается, что только в период с 2022 по 2023 год отремонтировали свыше пятидесяти бань, а также ввели семь новых объектов.

Здание довоенной постройки было преобразовано как внешне, так и внутренне. Баня стала оборудована 25 посадочными местами, была отремонтирована парная, а также установлен новый бассейн. Вместе с тем улучшения коснулись входной группы, моечной и раздевалки. До проведения работ среднемесячная посещаемость бани составляла 360 человек, теперь же ожидается увеличение проходимости до 420 человек в месяц.