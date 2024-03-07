Жители подмосковной Каширы могут сплести браслет с помощью «дьяковского грузика»

Такая возможность предоставляется в Каширском краеведческом музее. Об этом рассказали в Администрации городского округа.

«Дьяковский грузик» является таинственным древним предметом Дьяковской археологической культуры. Уже завтра все желающие смогут увидеть его и подержать в руках на мастер-классе, который проводится в рамках программы «Эволюция моды».

«Это наша попытка прикоснуться к эпохе Дьяковской культуры, повторить то, что делали наши предки тысячу лет назад», - рассказала экскурсовод-лектор Алина Зайцева.

Стоит отметить, что мастер-класс направлен на образование и развитие не только девочек, но и мальчиков. С древних времен плетение считается исключительно мужским ремеслом. Ведь рыболовные сети и морские узлы плели только умельцы мужского пола. Известно, что на базе музея проводятся и другие мероприятия, направленные на разностороннее развитие подрастающего поколения.

Подробнее о программе можно узнать по ссылке: https://музей-кашира.рф/item/1814292

Подробнее об индивидуальных мастер-классах: https://музей-кашира.рф/item/1259760