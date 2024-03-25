Жители Серпухова почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших невинных людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Жители искренне скорбят вместе с семьями жертв теракта.
В городском округе Серпухов проявили единство и сплоченность, что особенно важно в такой сложный период для многонациональной страны.
Память жертв теракта в «Крокус Сите Холле» почтили 24 марта на Звездной площади.
Серпуховичи выставили свечи таким образом, чтобы образовалась надпись: «Крокус, скорбим».
А на экране Дворца культуры «Россия» транслировалось видео: в небо улетал бесконечный клин белых журавлей. Концертный зал «Крокуса» назвали в честь народного артиста СССР, исполнителя песни «Журавли» Муслима Магомаева. Именно поэтому видео имело особенный символизм. Многие горожане держали в руках бумажных журавлей и свечи.
«Эта композиция — символ надежды и памяти, которую так важно сохранить», — отметил Сергей Никитенко.
Напомним, что вследствие теракта погибли более 130 человек. Данные, к сожалению, могут еще обновляться. Более 180 человек пострадали. Многие проходят лечение в больницах.
«Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил глава округа Никитенко.