Жителя Долгопрудного наградили за участие в ликвидации последствий теракта в Крокусе

Накануне в подмосковном Долгопрудном состоялось торжественное награждение участников ликвидации последствий террористического акта в «Крокус Сити Холле». Порядка 200 жителей города пришли на помощь жертвам трагедии, помогали разбирать завалы концертного зала и тушить пожар.

Помощь в разборах рухнувшего «Крокуса» оказывали группы добровольцев. В составе одной из команд был Альфред Шарибзянов. Мужчина не смог остаться в стороне, когда узнал о случившемся в тот страшный день, 22 марта 2024 года. Отправляясь к месту трагедии, добровольцы боялись представить, какие страшные картины им откроются.

«То, что мы увидели, нас очень потрясло. И в какой-то момент от всего увиденного был ступор. Я несколько раз посещал „Крокус“ до трагедии. После теракта от концертного зала остались одни руины. Везде искореженные конструкции, все обгоревшее. Сверху нависали полуразрушенные остатки кровли», — вспоминает Шарибзянов.

Отряды добровольцев из Долгопрудного на протяжении двух дней принимали участие в ликвидации последствий теракта — под проливным дождем, под угрозой опасности обрушений, без отдыха и перерывов, наряду с профессионалами.

В благодарность за помощь все герои Крокуса получили от главы муниципалитета Владислава Юдина благодарственные письма и памятные статуэтки «Символ памяти» в виде журавля.