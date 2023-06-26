Жителям ДНР доставят три тонны гумпомощи из Красногорска

Жителям ДНР доставят три тонны гуманитарной помощи, собранной волонтерами «Доброе сердце» вместе с представителями администрации городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи жителям доставят продукты, а также предметы и средства первой необходимости.

Отмечается, что гуманитарный груз отправится в Мариуполь.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Виталия Ласкавца, жители муниципалитета активно оказывают помощь военнослужащим в зоне спецоперации и жителям новых регионов РФ.