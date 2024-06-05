Жителям Дубны напомнили график отключения горячей воды летом

Лето — традиционное время проведения профилактических работ на системах водоснабжения, которые позволяют подготовиться к отопительному сезону. В городском округе Дубна их начнут с середины июня, что временно оставит население без горячей воды.

Дубненцам напомнили, что в 2024 году график отключения горячей воды намечен с 17 июня по 23 августа. Даты определены в соответствии с законодательством. Перекрытие горячего водоснабжения по районам и населенным пунктам не превысит 14 дней. За это время будут проводиться работы по профилактике и обслуживанию систем, которые позволят обеспечить жителей бесперебойными и качественными услугами зимой.

Отключения ГВС затронут следующие районы Дубны:

- Большая Волга (Котельная №1) - с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня и с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля;

- Александровка (Котельная №2) - с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа;

- Левый берег (Котельная №3) - с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа;

- Институтская часть и Черная речка (Котельные №4 и №5) - с 10:00 12 августа до 14:00 23 августа.



Жители округа могут ознакомиться со всеми сроками и районами, где запланировано отключение горячей воды, на интерактивной карте (http://vis.arki.mosreg.ru/mkd_map/_index.php). Также можно настроить оповещения Telegram-Бота (https://t.me/otklyucheniya_mo_bot), который предупредит о плановом отключении трижды: за 30 дней, неделю и один день «до».