Жителям Электростали предлагают проверить свое здоровье в парке «Авангард»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Этим летом в городском округе Электросталь после масштабного ремонта открылся парк «Авангард».
Теперь у жителей муниципалитета есть современная, красивая, комфортная площадка, где регулярно проходят интересные и полезные мероприятия.
Именно здесь 5 и 19 августа состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, пройти диспансеризацию в парке могут все, кто прикреплен к Электростальской центральной городской больнице, с 12:00 до 16:00.
Выездная диспансеризация будет проходить в павильоне для мастер-классов. В ходе осмотра гости парка смогут узнать свой рост и вес, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
«Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС», – напоминают в администрации городского округа Электросталь.