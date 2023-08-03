Жителям Электростали предлагают проверить свое здоровье в парке «Авангард»

Этим летом в городском округе Электросталь после масштабного ремонта открылся парк «Авангард».

Теперь у жителей муниципалитета есть современная, красивая, комфортная площадка, где регулярно проходят интересные и полезные мероприятия.

Именно здесь 5 и 19 августа состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, пройти диспансеризацию в парке могут все, кто прикреплен к Электростальской центральной городской больнице, с 12:00 до 16:00.

Выездная диспансеризация будет проходить в павильоне для мастер-классов. В ходе осмотра гости парка смогут узнать свой рост и вес, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.