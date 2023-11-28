Жителям и гостям Долгопрудного покажут ледовое шоу Ильи Авербуха

В воскресенье, 3 декабря, на катке в Центральном парке в Долгопрудном пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха со звездами мирового фигурного катания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Жителям и гостям муниципалитета покажут спектакль на льду «Чемпионы». Шоу будет вести чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Вход бесплатный.

«В настоящее время каток в Центральном парке уже открыт для посетителей», - добавили в пресс-службе.

Отметим, что подобные ледовые шоу в Подмосковье проводятся ежегодно по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 6+