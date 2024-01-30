Жителям Московской области рассказали о погоде во вторник
Гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс двух до минус трех градусов, в Москве — от плюс одного до минус одного градуса.
По данным синоптиков, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.
Атмосферное давление, отметили метеорологи, составит семьсот пятьдесят семь миллиметров ртутного столба.
Ранее невролог Игорь Мацокин объяснил, почему некоторые люди зимой чаще страдают от головных болей.