Жителям Московской области рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс двух до минус трех градусов, в Москве — от плюс одного до минус одного градуса.

По данным синоптиков, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, отметили метеорологи, составит семьсот пятьдесят семь миллиметров ртутного столба.

Ранее невролог Игорь Мацокин объяснил, почему некоторые люди зимой чаще страдают от головных болей.