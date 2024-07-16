Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного отдыха с питомцем у воды

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона о правилах безопасного отдыха с питомцем у водоемов.

Купать собак на общественных пляжах запрещено, для этого лучше выбрать более уединенное место. Важно обеспечить питомца тенью и свежей питьевой водой.

Также собакам лучше не купаться в местах с крутыми берегами или сильным течением. Помимо этого, следует убедиться, что на дне водоема нет острых предметов.

Кроме того, нужно помнить о том, что вблизи водоемов могут обитать дикие животные, переносящие инфекционные заболевания.

После купания нужно вымыть питомца с шампунем и почистить ему уши.